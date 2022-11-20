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Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - фото 1Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - фото 2

Стул КАБРИОЛЬ 10-1

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки14.10 кг

Популярные варианты обивки

Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете 0909
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете LilacLilac
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете WhiteWhite
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете CreamCream
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете 666666
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете 0404
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете ecruecru
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете 1414
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете 88
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете 4141
Стул КАБРИОЛЬ 10-1 - обивка в цвете 2626
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