Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина520 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсветлое дерево
- Обивкарогожка
- По конструкцииСтулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки110 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет