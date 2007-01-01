Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Деревянный стул Okava wood / beige
Деревянный стул Okava wood / beige
13 оценок
7 490
Деревянный стул Okava wood / beige - фото 1Деревянный стул Okava wood / beige - фото 2Деревянный стул Okava wood / beige - фото 3Деревянный стул Okava wood / beige - фото 4Деревянный стул Okava wood / beige - фото 5Деревянный стул Okava wood / beige - фото 6Деревянный стул Okava wood / beige - фото 7

Деревянный стул Okava wood / beige

Артикул: CH-081-685
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Okava из массива гевеи – природная гармония и уют Стул Okava сочетает в себе благородство натурального массива гевеи и уют фактурной рогожки. Эта модель создает атмосферу тепла и комфорта, предлагая эргономичную поддержку и природную эстетику. Ключевые преимущества: ✔ Натуральный массив гевеи – прочная и долговечная конструкция ✔ Фактурная рогожка – дышащий материал, приятный на ощупь ✔ Термокомфорт – сохраняет тепло и не холодит кожу при контакте ✔ Надежность – выдерживает нагрузку до 130 кг ✔ Универсальность – гармонично вписывается в различные стили интерьера Идеальное решение для: ▪ Обеденных зон и кухонь ▪ Столовых и гостиных ▪ Интерьеров в скандинавском, эко-стиле или кантри ▪ Ценителей натуральных материалов и комфорта ▪ Тех, кто ищет баланс между природной эстетикой и практичностью Okava – естественная красота дерева и комфорт для вашего дома!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсветлое дерево
  • Обивкарогожка
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

