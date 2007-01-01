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Настоящее фото товара Стул Куирк кирпичный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Куирк кирпичный, золото
12 оценок
14 29020
17 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Куирк кирпичный, золото - фото 1Стул Куирк кирпичный, золото - фото 2Стул Куирк кирпичный, золото - фото 3
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Стул Куирк кирпичный, золото

Артикул: CH-069-691
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наш стул для Хорека создан именно для того, чтобы быть самой важной деталью: красивой, долговечной и профессиональной.

Основа стула — ножки из полированной нержавеющей стали, усиленные прочным покрытием нитрид титана, которые обеспечивают натуральный золотистый оттенок без потери качества со временем. Они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид до 50 лет. Все сварочные швы выполнены с максимальной аккуратностью и тщательно отполированы вручную, что гарантирует безупречный внешний вид даже в самых дорогих интерьерах.

Для создания комфортной и уютной атмосферы мы предлагаем 7 цветовых вариантов обивки из высококачественного микровелюра — вы легко подберёте тон, который идеально дополнит ваш интерьер, будь то современный бистро или классический ресторан.

Это мягкий стул с золотыми ножками, который сочетает в себе роскошь, практичность и элегантность. Он не только создаёт «вау» эффект, но и выдерживает интенсивную эксплуатацию в условиях высокой проходимости.

Инвестируйте в мебель, которая работает на имидж вашего заведения — и служит годами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветкирпичный
  • Обивкамикровелюр
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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