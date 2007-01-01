Характеристики товара
Описание
Вес: 6,25 кг / Высота с учетом спинки (см): 88 / Высота сидения (см): 49 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 43 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: ткань / Фабрика: Китай / Цвет: бежевый / Ширина (см): 50
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.25 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет