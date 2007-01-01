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Настоящее фото товара Стул кухонный Лола, бежевый, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кухонный Лола, бежевый, кашемир
12 оценок
9 390
Товар в корзине. Перейти
Стул кухонный Лола, бежевый, кашемир - фото 1

Стул кухонный Лола, бежевый, кашемир

Артикул: CH-082-416
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вес: 6,25 кг / Высота с учетом спинки (см): 88 / Высота сидения (см): 49 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 43 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: ткань / Фабрика: Китай / Цвет: бежевый / Ширина (см): 50

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.25 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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