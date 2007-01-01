Характеристики товара
Описание
Высота с учетом спинки (см): 86 / Высота сидения (см): 47 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 41 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: велюр / Фабрика: Китай / Цвет: бежевый / Ширина (см): 48
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина410 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес20 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет