Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Квилл, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Квилл, капучино
5 оценок
3 49031
4 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Квилл, капучино - фото 1Стул Квилл, капучино - фото 2Стул Квилл, капучино - фото 3Стул Квилл, капучино - фото 4
Распродажа

Стул Квилл, капучино

Артикул: CH-069-272
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ноушен, черный
Фотография товара Стул Ноушен, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Квилл, черный
Фотография товара Стул Квилл, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость, а ножки из натурального дерева придают изделию элегантность и теплоту. Дизайнерская форма стула отличается уникальными линиями и изогнутыми подлокотниками, что создает гармоничный и современный вид. Удобная спинка способствует комфортной посадке в течение длительного времени, делая этот стул идеальным выбором как для дома, так и для офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекдерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Конни розовый вельвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конни розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от58 390
Оптовая цена

Стул Конни розовый вельвет

75
Распродажа
Фотография товара Стул Лавал, белая экокожа/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лавал, белая экокожа/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Лавал, белая экокожа/ золото

32
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас

5
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Квилл софт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квилл софт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Квилл софт, серый

9
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Тоскана, массив березы, зодиак 667 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тоскана, массив березы, зодиак 667, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Тоскана, массив березы, зодиак 667

10
Фотография товара Стул Нобль, массив березы, вивальди 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нобль, массив березы, вивальди 05, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул Нобль, массив березы, вивальди 05

15
Фотография товара Стул Палермо, массив бука, вивальди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палермо, массив бука, вивальди, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Палермо, массив бука, вивальди

6
Фотография товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, коричневый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, коричневый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, коричневый, белый, велюр

12
Фотография товара Стул Балтер, хром, белый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Балтер, хром, белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Балтер, хром, белый, экокожа

13

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

30
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D1000

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от121 790
Оптовая цена

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

26
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар

13
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Гастон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гастон, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена

Стол Гастон

7
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол Вольтер d1200, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390

Стол Вольтер d1200, сосна

47
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300 лофт, черный муар

8
Фотография товара Стол Монте К 90, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Орех/Слоновая кость

5
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Квилл софт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квилл софт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Квилл софт, белый

6
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Дели металл голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дели металл голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 5903
7 750 ₽

Стул Дели металл голубой

15
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Квинси велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 6903
7 890 ₽

Стул обеденный Квинси велюр темно-серый

5
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Йона пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Йона пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 99051
3 990 ₽

Стул Йона пластиковый коричневый

5
В наличии 123 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Тисдейл букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 3904
12 790 ₽

Стул полубарный Тисдейл букле темно-серый

9
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Амелия велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амелия велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул Амелия велюр бежевый

11
В наличии 119 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Амелия велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амелия велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул Амелия велюр светло-серый

15
В наличии 164 шт.В пути 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Малави бежевый НП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Малави бежевый НП, произведённого компанией ChiedoCover
7 19011
7 990 ₽

Стул барный Малави бежевый НП

5
В наличии 145 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Лиара пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Лиара пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽

Стул складной Лиара пластик серый

13
Фотография товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, фиолетовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, фиолетовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, фиолетовый, черный, велюр

15

Товар в корзине

Стул Квилл, капучино
Стул Квилл, капучино
3 490
4 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас

30
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D1000

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от121 790
Оптовая цена

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

26
В наличии 9 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья с пластиковой спинкой
Деревянные стулья с пластиковой спинкой

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.03.2026 Мебель из ротанга
Мебель из ротанга

Перейдите, чтобы узнать подробности