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Настоящее фото товара Стул Квилл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Квилл, черный
14 оценок
3 49031
4 990 ₽
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Стул Квилл, черный - фото 1Стул Квилл, черный - фото 2Стул Квилл, черный - фото 3Стул Квилл, черный - фото 4
Распродажа

Стул Квилл, черный

Артикул: CH-069-274
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый корпус обеспечивает долговечность и устойчивость, а ножки из натурального дерева придают изделию элегантность и теплоту. Дизайнерская форма стула отличается уникальными линиями и изогнутыми подлокотниками, что создает гармоничный и современный вид. Удобная спинка способствует комфортной посадке в течение длительного времени, делая этот стул идеальным выбором как для дома, так и для офиса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекдерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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