Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Chicago cream / black, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Chicago cream / black
14 оценок
10 590
Стул на металлокаркасе Chicago cream / black - фото 1Стул на металлокаркасе Chicago cream / black - фото 2Стул на металлокаркасе Chicago cream / black - фото 3Стул на металлокаркасе Chicago cream / black - фото 4Стул на металлокаркасе Chicago cream / black - фото 5Стул на металлокаркасе Chicago cream / black - фото 6Стул на металлокаркасе Chicago cream / black - фото 7Стул на металлокаркасе Chicago cream / black - фото 8

Стул на металлокаркасе Chicago cream / black

Артикул: CH-081-603
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - букле; Материал обивки - букле; Цвет ножек - черный; Ширина - 55; Глубина - 55; Высота - 87; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.6 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

