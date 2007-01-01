Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Эгг Чеир, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эгг Чеир
41 оценка
54 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эгг Чеир - фото 1Кресло Эгг Чеир - фото 2Кресло Эгг Чеир - фото 3Кресло Эгг Чеир - фото 4Кресло Эгг Чеир - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Эгг Чеир производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Эгг Чеир производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Эгг Чеир производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Эгг Чеир производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Эгг Чеир производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Эгг Чеир производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Кресло Эгг Чеир производства ChiedoCover
Хит

Кресло Эгг Чеир

Артикул: CH-002-600
41 оценкаХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Picasso, темно-серый
Фотография товара Кресло Picasso, темно-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте
Фотография товара Кресло ЭГГ ЧЕИР, латте от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Эгг напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении.

Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла Эгг, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизмом регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа.
В середине ХХ века кресло Эгг произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Скачать инструкцию по эксплуатации

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете chocolatechocolate
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете 88
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете 0404
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете Тэдди 666 (т.синий)Тэдди 666 (т.синий)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровелюр SELESTA

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете 4141
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микрошинилл Lounge

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Замша Тюксон

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Кресло Эгг Чеир - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, алый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, алый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, алый

73
Фотография товара Кресло Ball Aviator от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ball Aviator, произведённого компанией ChiedoCover
199 790
Оптовая цена

Кресло Ball Aviator

50
Фотография товара Кресло Лора орех, фиолетовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора орех, фиолетовое

33
Фотография товара Кресло Лора орех, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора орех, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора орех, оранжевое

31
Фотография товара Кресло офисное Алпан S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Алпан S, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Алпан S

10
Распродажа
Фотография товара Кресло Морис, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от25 89025
34 290 ₽

Кресло Морис, искусственная замша

7
  • коричневый, черный
  • бежевый
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 870
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Серый

12
  • серый
  • коричневый
  • зеленый
  • бордовый
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Эрит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Эрит, произведённого компанией ChiedoCover
от63 290
Оптовая цена

Кресло руководителя Эрит

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 011, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 011, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 011, ножки бук под лак

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Ронин, ткань белая, орех коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ронин, ткань белая, орех коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 290

Стул Ронин, ткань белая, орех коричневый

10
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Элис Конус, синий

7
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Родео Кросс конус

14
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный

5
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар, зеленый

8
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис вел, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Элис вел, синий

11
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Амальри Нью букле зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амальри Нью букле зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Амальри Нью букле зеленый

12
  • бежевый
  • светло-серый
  • зеленый
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул Комфорт, ФОРТУНА12, белая эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, ФОРТУНА12, белая эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Комфорт, ФОРТУНА12, белая эмаль

14
  • белый, серый
  • серый, темный орех
Фотография товара Стул Kora, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora, серый, черный каркас

95
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Blue

90
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Даллас на вращающейся основе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даллас на вращающейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890
Оптовая цена

Кресло Даллас на вращающейся основе

37
Фотография товара Кресло Ева бирюзовое, белая эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева бирюзовое, белая эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева бирюзовое, белая эмаль

34
Распродажа
Фотография товара Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99021
14 990 ₽Оптовая цена

Кресло Харви светло-коричневый с коричневой экокожей

26
  • бежевый, коричневый
  • коричневый, белый
  • серый
  • бирюзовый
В наличии 61 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-1500/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500/Black

15
  • черный
  • серый
В наличии 235 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Нейрее, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нейрее, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 9909
24 990 ₽

Кресло Нейрее, бежевый

8
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Стэнс, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стэнс, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
49 890

Кресло Стэнс, капучино

9
В пути 16 шт.
Фотография товара Кресло Ноотропик, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, сиреневый

9
Фотография товара Кресло Коат, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, светло-коричневый

8
Фотография товара Кресло Коат, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, голубой

11
Настоящее фото товара Кресло Титул колор, ротанг, ткань, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
53 790

Кресло Титул колор, ротанг, ткань, салатовый

12

Товар в корзине

Кресло Эгг Чеир
Кресло Эгг Чеир
от 54 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Ронин, ткань белая, орех коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ронин, ткань белая, орех коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 290

Стул Ронин, ткань белая, орех коричневый

10
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Элис Конус, синий

7
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Родео Кросс конус

14
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный

5
В наличии 6 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности