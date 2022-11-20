Товар в корзине. Перейти
Кресло ЭГГ Чаир - фото 1Кресло ЭГГ Чаир - фото 2Кресло ЭГГ Чаир - фото 3Кресло ЭГГ Чаир - фото 4Кресло ЭГГ Чаир - фото 5Кресло ЭГГ Чаир - фото 6

Кресло ЭГГ Чаир

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул-кресло Виктория
Стул-кресло Виктория
Следующий Пуфик Бульдог без крышки, коричневый
Стул-кресло Виктория

Характеристики товара

Описание

Ширина: 850 мм

Глубина: 780 мм

Высота: 1100 мм

Обивка: экокожа

Материал каркаса: металл

Скачать инструкцию по эксплуатации

Популярные варианты обивки

Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете 0909
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете LilacLilac
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете CreamCream
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете 666666
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете 0404
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете ecruecru
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете 1414
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете 88
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете 4141
Кресло ЭГГ Чаир - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Кресло ЭГГ Чаир — выполненные заказы

Фотография товара Кресло Эгг, велюр оранжевый,основание лифт от компании ChiedoCover.Кресло Эгг, велюр оранжевый,основание лифтФотография товара Дизайнерское кресло Эгг Чаир, велюр, металлическая основа "лифт" от компании ChiedoCover.Дизайнерское кресло Эгг Чаир, велюр, металлическая основа "лифт"
Все заказы

Похожие товары

Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 19 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 4 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 22 шт.
Кресло Карнавал сиреневое + синееНастоящее фото товара Кресло Карнавал сиреневое + синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99047
12 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Карнавал сиреневое + синее

Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 11 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 15 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 39 шт.
С этим товаром покупают
Стул Дублин винныйНастоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
10

Стул Дублин винный

В наличии 377 шт.
Стул Дублин золотая осинаНастоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
6

Стул Дублин золотая осина

В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Диван Bene, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
9

Диван Bene

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 13 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден