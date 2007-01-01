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Настоящее фото товара Стул Лаунд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лаунд, коричневый
10 оценок
10 790
Товар в корзине. Перейти
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Стул Лаунд, коричневый

Артикул: CH-088-444
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлокаркас с наполнением высококачественным пенополиуретаном различной толщины и обтянут ткань. Основание (ножки) – цельносварной каркас изготовлен из плоскоовальной стальной трубы диаметром 30х15 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья660 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес9.25 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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