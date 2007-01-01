Характеристики товара
Описание
Металлокаркас с наполнением высококачественным пенополиуретаном различной толщины и обтянут ткань. Основание (ножки) – цельносварной каркас изготовлен из плоскоовальной стальной трубы диаметром 30х15 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина770 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья660 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес9.25 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет