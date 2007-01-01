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Настоящее фото товара Стул Вэйв Мбежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вэйв Мбежевый
6 оценок
2 890
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Стул Вэйв Мбежевый - фото 1

Стул Вэйв Мбежевый

Артикул: CH-088-117
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкая вставка на спинке дополняет изящный дизайн стула, что позволяет ему сочетаться с разными интерьерами. Подходит как для домашнего использования, так и для мест общественного питания. Каркас стула выполнен из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.1 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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