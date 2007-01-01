Характеристики товара
Описание
Мягкая вставка на спинке дополняет изящный дизайн стула, что позволяет ему сочетаться с разными интерьерами. Подходит как для домашнего использования, так и для мест общественного питания. Каркас стула выполнен из металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина480 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки4.1 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет