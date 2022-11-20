Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ) 705 x 585 x 515 мм
Вес 5.53 кг
Объем 0.053 куб. м
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина470 мм
- Глубина430 мм
- Вес5.5 кг
- Цветсерый, черный, серебряный
Размер упаковки (ДхШхВ) 705 x 585 x 515 мм
Вес 5.53 кг
Объем 0.053 куб. м
Стул Ральф велюр пыльно-голубой
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Стул Texas, экокожа, коричневый
Стул Алексис велюр бежевый
Стул Алексис велюр зеленый
Стул Алексис велюр пыльно-голубой
Стул Алексис велюр серый
Стул Алексис велюр сине-зелёный
Стул Алексис велюр синий
Стул Алексис велюр оранжевый
Стул Одди, велюр зеленый
Стул Одди, велюр синий
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло