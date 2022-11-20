Товар в корзине. Перейти
Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками - фото 1Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками - фото 2Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками - фото 3Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками - фото 4

Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Style DSW серо-зеленый x4
Стул Style DSW серо-зеленый x4
Следующий Стул Ральф велюр пыльно-голубой
Стул Style DSW серо-зеленый x4

Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ) 705 x 585 x 515 мм

Вес 5.53 кг

Объем 0.053 куб. м

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес5.5 кг
  • Цветсерый, черный, серебряный

Похожие товары

Стул Ральф велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Ральф велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Ральф велюр пыльно-голубой

В наличии 13 шт.
Стул Тейлор экокожа белыйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Стул Тейлор экокожа белый

Стул Texas, экокожа, коричневыйНастоящее фото товара Стул Texas, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Texas, экокожа, коричневый

В наличии 25 шт.
Стул Алексис велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
15

Стул Алексис велюр бежевый

В наличии 49 шт.
Стул Алексис велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Стул Алексис велюр зеленый

В наличии 20 шт.
Стул Алексис велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Алексис велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Стул Алексис велюр пыльно-голубой

В наличии 25 шт.
Стул Алексис велюр серыйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Стул Алексис велюр серый

В наличии 91 шт.
Стул Алексис велюр сине-зелёныйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр сине-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
8

Стул Алексис велюр сине-зелёный

В наличии 4 шт.
Стул Алексис велюр синийНастоящее фото товара Стул Алексис велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Алексис велюр синий

В наличии 14 шт.
Стул Алексис велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стул Алексис велюр оранжевый

В наличии 48 шт.
Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Одди, велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Одди, велюр зеленый

В наличии 20 шт.
Стул Одди, велюр синийНастоящее фото товара Стул Одди, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Одди, велюр синий

В наличии 26 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.
С этим товаром покупают
Скатерть Ричард, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
10

Скатерть Ричард, круглая

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
13

Скатерть Saten

Скатерть Габардин, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
11

Скатерть Габардин, круглая