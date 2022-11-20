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Стул Логан велюр светло-серый

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Характеристики товара

Описание

Стул Логан в велюровой обивке можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.

Сидение обтянуто мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Обивка на спинке имеет вертикальную стежку в виде веера.
Ножки изготовлены из металла и окрашены в черный цвет.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина500 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки16.70 кг

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