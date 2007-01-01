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Настоящее фото товара Стул Логан велюр пыльно-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Логан велюр пыльно-сиреневый
26 оценок
5 390
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Стул Логан велюр пыльно-сиреневый - фото 1Стул Логан велюр пыльно-сиреневый - фото 2Стул Логан велюр пыльно-сиреневый - фото 3Стул Логан велюр пыльно-сиреневый - фото 4Стул Логан велюр пыльно-сиреневый - фото 5Стул Логан велюр пыльно-сиреневый - фото 6Стул Логан велюр пыльно-сиреневый - фото 7

Стул Логан велюр пыльно-сиреневый

Артикул: CH-049-290
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Логан NEW велюр пыльно-сиреневый металлические ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки16.7 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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