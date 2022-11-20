Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 17.2
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.269
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина410 мм
- Глубина540 мм
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 17.2
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.269
Стул Wishbone интерьерный, кухонный белый
Стул Wishbone интерьерный, кухонный черный
Стул Elbow интерьерный, кухонный белый
Стул Elbow интерьерный, кухонный черный
Стул One, белый
Стул One, красный
Стул Lili стопируемый, желтый
Стул Joker, бежевая экокожа
Стул Fold, пластик светло-зеленый
Стул Line Лофт, бежевый
Стул Perfecto, желтый
Стул Perfecto, коричневый
Стул Perfecto, оранжевый
Стул Perfecto, зелёный
Стул Perfecto, фиолетовый
Стул Оскар вельвет изумрудный