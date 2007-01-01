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Настоящее фото товара Стул Лукас 3, терракотовый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лукас 3, терракотовый, букле
7 оценок
17 89028
24 790 ₽
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Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 1Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 2Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 3Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 4Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 5Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 6Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 7Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 8Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 9Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 10Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 11Стул Лукас 3, терракотовый, букле - фото 12
Распродажа

Стул Лукас 3, терракотовый, букле

Артикул: CH-078-433
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Лукас 3 — это стильное и функциональное решение для вашего дома, офиса или ресторана. Его сиденье и спинка изготовлены из высококачественной ткани букле, которая приятна на ощупь и устойчива к износу. Благодаря трикотажной подложке, ткань сохраняет свою форму и легко драпируется. Рельеф поверхности ткани добавляет пространству природной текстуры, выделяет очертания мягкой мебели и сглаживает угловатость её форм. Мелкозернистая фактура букле создаёт тёплую и спокойную атмосферу в интерьере.

Плавные линии, мягкие контуры и современный дизайн стула позволяют ему легко вписаться в различные стилистические решения, такие как классический, минималистичный, скандинавский, джапанди, японский или ваби-саби. Мягкие спинка и сидение обеспечивают максимальный комфорт.

Оригинальный каркас стула изготовлен из массива натурального дерева бук в благородном ореховом цвете. Прочные и надёжные ножки стула гарантируют устойчивость и долговечность. Выпирающие части каркаса минимальны, что делает стул удобным для использования в ограниченном пространстве. Мелкая структура дерева образует удивительно гладкую поверхность, придающую стулу особый шарм.

Благодаря мелкой структуре дерева, поверхность стула становится гладкой и приятной на ощупь. Стул способен выдерживать нагрузку до 120 кг, что обеспечивает его долговечность.

Сочетание элегантности и роскоши делает стул привлекательным дополнением к любому интерьеру.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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