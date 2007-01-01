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Настоящее фото товара Стул Лео тёмно-серый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лео тёмно-серый с жаккардом
14 оценок
7 59033
11 250 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Лео тёмно-серый с жаккардом - фото 1Стул Лео тёмно-серый с жаккардом - фото 2Стул Лео тёмно-серый с жаккардом - фото 3Стул Лео тёмно-серый с жаккардом - фото 4Стул Лео тёмно-серый с жаккардом - фото 5Стул Лео тёмно-серый с жаккардом - фото 6Стул Лео тёмно-серый с жаккардом - фото 7
Распродажа

Стул Лео тёмно-серый с жаккардом

Артикул: CH-078-605
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула Лео с полукруглой спинкой в велюровой обивке понравится любителям комфорта и уюта. Благодаря сдержанным расцветкам и оригинальному силуэту стулья Лео подходят не только для домашних интерьеров, но и для оформления кафе, холлов отелей или офисных центров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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