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Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - фото 1Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - фото 2Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - фото 3Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - фото 4Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - фото 5Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - фото 6Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - фото 7Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - фото 8

Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые

35 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

Популярные варианты обивки

Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете 0909
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете LilacLilac
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете CreamCream
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете 666666
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете 0404
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете ecruecru
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете 1414
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете 88
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете 4141
Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые - обивка в цвете 2626
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Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые — выполненные заказы

Фотография товара Стул Тюльпан, велюр бежевый, рисунок, ножки бук от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр бежевый, рисунок, ножки букФотография товара Стул Тюльпан, велюр телесный, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр телесный, ножки деревянныеФотография товара Стул Тюльпан, экокожа коричневая, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, экокожа коричневая, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Cтул Тюльпан, экокожа коричневая, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Cтул Тюльпан, экокожа коричневая, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Тюльпан, экокожа молочная, ножка морилка органика от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, экокожа молочная, ножка морилка органикаФотография товара Стул Тюльпан, велюр красный, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр красный, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Cтул Тюльпан, чёрный велюр, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Cтул Тюльпан, чёрный велюр, цвет ножек-лакФотография товара Стул Тюльпан, розовый микровелюр, ножки деревянные лак от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, розовый микровелюр, ножки деревянные лакФотография товара Стул Тюльпан, велюр бледно-желтый, ножки чёрные с золотом от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, велюр бледно-желтый, ножки чёрные с золотомФотография товара Стул Тюльпан, экокожа Marvel black, ножки светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Тюльпан, экокожа Marvel black, ножки светлый орех
Все заказы

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