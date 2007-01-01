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Стул барный Isabella, коричневый

Артикул: CH-074-013
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота1035 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Цветкоричневый, черный

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