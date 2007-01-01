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Стул Флекс New, велюр, антрацитовый

Артикул: CH-072-484
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.
Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Вес5.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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