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Настоящее фото товара Стул Мегги, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мегги, коричневый, черный
12 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Мегги, коричневый, черный - фото 1Стул Мегги, коричневый, черный - фото 2Стул Мегги, коричневый, черный - фото 3Стул Мегги, коричневый, черный - фото 4Стул Мегги, коричневый, черный - фото 5

Стул Мегги, коричневый, черный

Артикул: CH-073-321
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции и мягкости спинки, а также сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота спинки380 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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