Характеристики товара
Описание
Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.
Преимущества:
- Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
- Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции и мягкости спинки, а также сиденья.
- Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина620 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки380 мм
- Вес7.2 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет