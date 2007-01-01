Характеристики товара
Описание
Дизайн стула Минотти балансирует между расслабленностью и строгостью. Высокая спинка с подлокотниками и сиденьем образуют одно целое. Такая конструкция подчёркивает ощущение безопасности, камерности, уединения. Словно находишься в индивидуальной «ракушке».Плавные линии создают визуальную мягкость. «Крылья» подлокотников заведены наружу — эта деталь добавляет многослойности, непринужденности, объёма. Изящные и прочные ножки из металла поддерживают легкость восприятия. Сочетание ворсистого шенилла и гладкой экокожи создаёт фактурное разнообразие. Стул Minotti обладает индивидуальным стилем, который можно интегрировать в любой интерьер. В этом заключается его универсальность. Модель подходит как для домашних, так и для общественных пространств: кафе, студий, салонов.
Материал обивки - шенилл, экокожа, материал ножек - металл. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Требуется сборка.
Размер упаковки: 71х65х51 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина640 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес8,35 кг
- Материал сиденьяэкокожа, шенилл
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет