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Кровать Магантия сПМ парящая дуб баррик - фото 1Кровать Магантия сПМ парящая дуб баррик - фото 2Кровать Магантия сПМ парящая дуб баррик - фото 3Кровать Магантия сПМ парящая дуб баррик - фото 4Кровать Магантия сПМ парящая дуб баррик - фото 5

Кровать Магантия сПМ парящая дуб баррик

Артикул: CH-068-509
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1484 мм
  • Глубина упаковки2122 мм
  • Вес упаковки80 кг

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