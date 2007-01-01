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Настоящее фото товара Стул Фрида, латте, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фрида, латте, рогожка
6 оценок
9 49021
11 870 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Фрида, латте, рогожка - фото 1Стул Фрида, латте, рогожка - фото 2Стул Фрида, латте, рогожка - фото 3Стул Фрида, латте, рогожка - фото 4Стул Фрида, латте, рогожка - фото 5Стул Фрида, латте, рогожка - фото 6Стул Фрида, латте, рогожка - фото 7Стул Фрида, латте, рогожка - фото 8
Распродажа

Стул Фрида, латте, рогожка

Артикул: CH-078-502
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Хотите купить кресло? Не спешите! Стул такой же мягкий и удобный, как кресло и тоже имеет подлокотники. При этом он намного легче, мобильнее и занимает меньше места. Отличительная особенность серии в использовании удобных подлокотников и мягкой рогожки для обивки. Нейтральный бежевый цвет подчеркнет классический интерьер. Сочетание бежевого и черного цветов — это классика, в которой стулья для кухни или гостиной подчеркнут строгость и изысканность интерьера. А металлические ножки будут отлично сочетаться с мебелью с аналогичными ножками или фурнитурой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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