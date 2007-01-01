Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Quill soft W, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Quill soft W, белый
8 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Quill soft W, белый - фото 1Стул Quill soft W, белый - фото 2Стул Quill soft W, белый - фото 3Стул Quill soft W, белый - фото 4
NEW

Стул Quill soft W, белый

Артикул: CH-082-984
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обновлённая версия дизайнерского стула, теперь с мягким сиденьем, обитым износостойкой рогожкой. Комбинация жёсткого полипропиленового корпуса и текстильной подушки делает этот стул ещё более комфортным для повседневного использования, сохраняя при этом его узнаваемый стиль.

Характерная форма корпуса с плавными изгибами, интегрированными подлокотниками и текстурированной спинкой придаёт модели визуальную лёгкость и современный характер. Благодаря сочетанию разных текстур и материалов, стул станет акцентной деталью в интерьере кухни, гостиной или стильного кафе. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул полубарный Баксан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Баксан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул полубарный Баксан, белый

83
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)

122
Фотография товара Стул Pixar, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pixar, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул Pixar, светло-зеленый

69
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Lois, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, темно-коричневый

12
Настоящее фото товара Стул Lois, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, коричневый

13
Настоящее фото товара Стул Florida, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, белый

12
Настоящее фото товара Стул Florida, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, коричневый

10
Фотография товара Стул Lorence, каркас черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, коричневый

7
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, белый

6
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, экокожа, коричневый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от168 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный

50
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, белый, D600, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, белый, D600

36
Фотография товара Стол АРКОС 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 7, произведённого компанией ChiedoCover
28 290
Оптовая цена

Стол АРКОС 7

35
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Стол CОРРЕНТО, 2000x900

36
Фотография товара Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 790
Оптовая цена

Стол Франк 160 График, стекло/ дуб галифакс, черный

45
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол Denver, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стол Denver

46
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Стол обеденный Virtuos S, серый/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos S, серый/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от119 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos S, серый/ прозрачный

38

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Snuc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snuc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Snuc, серый

10
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, карамель, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, карамель

5
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Серый

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), малиновый

15
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ), коричневый

8
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), синий

8
Фотография товара Стул RUNA, 360 град. поворот. B22 Серый, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RUNA, 360 град. поворот. B22 Серый, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Стул RUNA, 360 град. поворот. B22 Серый, велюр / черный каркас

15
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул обеденный Флорео букле светло-серый

15
В наличии 13 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Lois, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, оливковый

14
Распродажа
Фотография товара Cтул Marcel букле капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Marcel букле капучино, произведённого компанией ChiedoCover
11 69040
19 190 ₽

Cтул Marcel букле капучино

10
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул Quill soft W, белый
Стул Quill soft W, белый
4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от168 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный

50
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, белый, D600, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, белый, D600

36
Фотография товара Стол АРКОС 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 7, произведённого компанией ChiedoCover
28 290
Оптовая цена

Стол АРКОС 7

35
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Стол CОРРЕНТО, 2000x900

36

Акции для вас

Новость от 01.04.2024 Время экономить - Стулья по низкой цене
Время экономить - Стулья по низкой цене

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.06.2023 Деревянные стулья, Летние скидки
Деревянные стулья, Летние скидки

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.09.2021 Цена ниже на стул Хит 25мм. До 30 сентября
Цена ниже на стул Хит 25мм. До 30 сентября

Снизить цены? Не проблема!