Настоящее фото товара Стул Easy new велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Easy new велюр винный
3 980
Стул Easy new велюр винный - фото 1Стул Easy new велюр винный - фото 2Стул Easy new велюр винный - фото 3

Стул Easy new велюр винный

Артикул: CH-080-678
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая вертикальная строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Высота посадочного места 495 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветбордовый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Вес упаковки22.10 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

