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Стул Mova

Артикул: CH-014-410
59 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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