Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина600 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет