Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light gray fabric / gold, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light gray fabric / gold
15 оценок
8 090
Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light gray fabric / gold - фото 1Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light gray fabric / gold - фото 2Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light gray fabric / gold - фото 3Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light gray fabric / gold - фото 4Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light gray fabric / gold - фото 5

Стул на металлокаркасе Kamelia 1 light gray fabric / gold

Артикул: CH-081-674
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 71 см. Высота спинки: 33 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - шенилл; Материал обивки - шенилл; Ширина - 60; Глубина - 52; Высота - 79; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Прострочкавертикальная
  • Тип ножекпаук
  • Цветсерый, золотой
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

