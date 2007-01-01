Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина520 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.7 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Прострочкавертикальная
- Тип ножекпаук
- Цветсерый, золотой
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки520 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет