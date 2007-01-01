Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина560 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, серый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки710 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет