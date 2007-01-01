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Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки
26 оценок
5 99026
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки - фото 1Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки - фото 2Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки - фото 3Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки - фото 4
Распродажа

Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки

Артикул: CH-051-976
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Fog с подушкой бежевый деревянные ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик, экокожа
  • Цветбежевый
  • Каркасмассив дерева

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.75 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики780
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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