Товар в корзине. Перейти
Диван Макадо угловой венге, blue - фото 1Диван Макадо угловой венге, blue - фото 2Диван Макадо угловой венге, blue - фото 3Диван Макадо угловой венге, blue - фото 4Диван Макадо угловой венге, blue - фото 5Диван Макадо угловой венге, blue - фото 6

Диван Макадо угловой венге, blue

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Макадо угловой сосна, green
Диван Макадо угловой сосна, green
Следующий Диван Макадо угловой белая эмаль, venous
Диван Макадо угловой сосна, green

Характеристики товара

Описание

Диван Макадо Угловой станет приятным приобретением для вашего дома.
Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и шесть приспинных подушек позволяют с комфортом разместиться на данном диване.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Угловой диван Макадо совмещает в себе хорошее качество и дизайн.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2180 мм
  • Ширина1530 мм
  • Высота800 мм
  • Вес80 кг
  • Материалткань, вельвет, дерево, сосна
  • Цветсиний, коричневый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
29

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Настоящее фото товара Стул «Apriori NS» (id 300), произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
12

Стул «Apriori NS» (id 300)

Стул Орион черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Стул Орион черный, пластиковый

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

Стул МартинНастоящее фото товара Стул Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
10

Стул Мартин

Стул Oliver Square велюр синийНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
10

Стул Oliver Square велюр синий

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22