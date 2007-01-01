Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро
7 оценок
1 74029
2 450 ₽
Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро - фото 1Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро - фото 2Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро - фото 3Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро - фото 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро производства ChiedoCover
Хит

Стул Хит 20, велюр Velutto Lux 32 темно-серый, серебро

Артикул: CH-078-240
7 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

