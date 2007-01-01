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Настоящее фото товара Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание
12 оценок
11 090
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание - фото 1Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание - фото 2Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание - фото 3Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание - фото 4Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание - фото 5Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание - фото 6Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание - фото 7

Стул обеденный Боско, бежевый полулён, черное основание

Артикул: CH-088-430
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес10.23 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулас подлокотниками, поворотное основание
  • Цветбежевый
  • Обивкаполулен

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки22.787 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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