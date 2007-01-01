Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина630 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес10.23 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулас подлокотниками, поворотное основание
- Цветбежевый
- Обивкаполулен
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Вес упаковки22.787 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет