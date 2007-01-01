Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Кэрмел серый — элегантный выбор для стильного интерьера.
Материалы и исполнение. Сиденье и спинка стула обтянуты мягкой тканью шенилл — фактурный материал с приятным на ощупь рельефом, приятного серого цвета, что придаёт изделию уют и современность. Металлический каркас с чёрным матовым покрытием обеспечивает надёжность и долговечность конструкции, а также подчёркивает контраст и выразительность дизайна.
Дизайн и удобство. Лаконичная форма с плавными изгибами подлокотников и мягкой спинки создаёт комфортную посадку, поддерживающую расслабленное положение тела. Тонкие ножки визуально облегчают общий вид стула, делая его универсальным для различных интерьеров.
Функциональность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг и подходит для ежедневного использования. Компактные размеры позволяют разместить его даже в небольших помещениях.
Место использования. Эта модель идеально впишется в кухню, балкон, кафе, дачу или гостиную, добавив стильный акцент и комфорт.
Дополнительные особенности. Подлокотники обеспечивают дополнительное удобство, а мягкие спинка и сиденье создают уют и расслабление для пользователя.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина540 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес5.7 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет