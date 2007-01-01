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Настоящее фото товара Стул обеденный Кэрмел, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Кэрмел, серый
26 оценок
9 69026
12 990 ₽
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Стул обеденный Кэрмел, серый - фото 1Стул обеденный Кэрмел, серый - фото 2Стул обеденный Кэрмел, серый - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Кэрмел, серый

Артикул: CH-074-593
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Кэрмел серый — элегантный выбор для стильного интерьера.

Материалы и исполнение. Сиденье и спинка стула обтянуты мягкой тканью шенилл — фактурный материал с приятным на ощупь рельефом, приятного серого цвета, что придаёт изделию уют и современность. Металлический каркас с чёрным матовым покрытием обеспечивает надёжность и долговечность конструкции, а также подчёркивает контраст и выразительность дизайна.

Дизайн и удобство. Лаконичная форма с плавными изгибами подлокотников и мягкой спинки создаёт комфортную посадку, поддерживающую расслабленное положение тела. Тонкие ножки визуально облегчают общий вид стула, делая его универсальным для различных интерьеров.

Функциональность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг и подходит для ежедневного использования. Компактные размеры позволяют разместить его даже в небольших помещениях.

Место использования. Эта модель идеально впишется в кухню, балкон, кафе, дачу или гостиную, добавив стильный акцент и комфорт.

Дополнительные особенности. Подлокотники обеспечивают дополнительное удобство, а мягкие спинка и сиденье создают уют и расслабление для пользователя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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