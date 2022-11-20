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Кровать Алекса White

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Круглая кровать-трансформер 8в1 Dreams Премиум слоновая кость
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота630 мм
  • Ширина778/878 мм
  • Длина1678/1978 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветбелый

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
780*1680 700*1600 14990
880*1680 800*1600 15490
880*1980 800*1900 15990

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