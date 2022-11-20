Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота630 мм
- Ширина778/878 мм
- Длина1678/1978 мм
- Материал каркасасосна
- Цветбелый
|Габариты, мм
|Спальное место, мм
|Стоимость, руб
|780*1680
|700*1600
|14990
|880*1680
|800*1600
|15490
|880*1980
|800*1900
|15990
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