Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый
11 оценок
4 920
Товар в корзине. Перейти
Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый - фото 1Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый - фото 2Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый - фото 3Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый - фото 4Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый - фото 5Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый - фото 6Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый - фото 7

Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый

Артикул: CH-080-477
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный стиль с декоративной отделкой Стул Одди Diamond — гармоничное решение для интерьеров в современном стиле с нотками минимализма. Его основное украшение — выразительная ромбовидная прострочка на спинке и сиденье, создающая объёмный рельеф и предотвращающая образование вмятин. Такая декоративная стяжка придаёт стулу утончённый облик, делая его не только функциональным, но и эстетичным акцентом в интерьере. Мягкая обивка выполнена из приятного на ощупь велюра пыльно-оливкового цвета. Спинка эргономичной формы обеспечивает комфортную поддержку спины. Металлические ножки окрашены в черный цвет и устойчиво выдерживают нагрузку до 120 кг. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность. На ножках предусмотрены подпятники, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства домашней обеденной зоны, так и для интерьера современного кафе или ресторана. Одди Diamond — это стиль, надёжность и комфорт в каждом элементе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Меган, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр светло-серый

26
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

55
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр шампань

26
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Стул Эдвин, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдвин, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Эдвин, велюр серый

26
Фотография товара Стул Алексис велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр винный

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Осло велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Осло велюр капучино

26
В наличии 41 шт.В пути 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки черные, велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59020
5 690 ₽

Стул Solar, ножки черные, велюр розовый

85
Фотография товара Стул Мия, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Мия, белый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас

12
В наличии 99 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Bergen 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Bergen 2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол Bergen 2

48
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Джимпи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от29 90017
35 900 ₽

Стол Лофт Джимпи

49
Хит
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 3, д1200, белый

9
Фотография товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стол деревянный Форли бетон / черный матовый

49
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол обеденный Догу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Догу, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Догу

150
Фотография товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол Монте 120, Орех/Слоновая кость

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол обеденный Ланетт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Стол обеденный Ланетт

35
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Рерум керамика, мрамор серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рерум керамика, мрамор серый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Стол Рерум керамика, мрамор серый

15
Фотография товара Стол Вани от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вани, произведённого компанией ChiedoCover
от77 890

Стол Вани

13
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт бетон

34
В наличии 18 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Quill, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, светло-серый

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill soft, светло- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, светло- серый , произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, светло- серый

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Опатовац, бежевый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Опатовац, бежевый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул Опатовац, бежевый, черный каркас

7
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, оливковый

8
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул Marinete, велюр, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, оранжевый

26
В пути 48 шт.
New
Фотография товара Стул SEATTLE 505-4 Латте, без "пальчиковый"/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SEATTLE 505-4 Латте, без "пальчиковый"/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул SEATTLE 505-4 Латте, без "пальчиковый"/ черный каркас

8
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Моллек букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моллек букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Стул Моллек букле молочный

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Моллек букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моллек букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Стул Моллек букле светло-серый

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Дели металл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Дели металл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 400

Стул с подлокотниками Дели металл зеленый

9
Фотография товара Стул обеденный Квинси велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул обеденный Квинси велюр зеленый

7

Товар в корзине

Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый
Стул Одди Diamond велюр пыльно-оливковый
4 920
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Bergen 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Bergen 2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стол Bergen 2

48
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Джимпи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от29 90017
35 900 ₽

Стол Лофт Джимпи

49
Хит
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 3, д1200, белый

9
Фотография товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли бетон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стол деревянный Форли бетон / черный матовый

49
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности