Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Ниа серый — стиль и комфорт для вашего интерьера
Обеденный стул Ниа серого цвета привнесёт яркий акцент и уют в любое пространство. Его эргономичный дизайн с мягким сиденьем, поддерживающей спинкой и удобными подлокотниками идеально подходит для долгих обедов, встреч или отдыха.
Материалы и удобство. Обивка из ткани букле добавляет текстуры и создаёт приятные тактильные ощущения, делая стул особенно комфортным для сидения. Мягкое сиденье обеспечивает дополнительное удобство, а подлокотники создают ощущение поддержки и уюта, идеально подходя для длительного пребывания за столом.
Функциональность и мобильность. Стул оснащен поворотно-возвратным механизмом на 360°, что позволяет свободно вращаться вокруг своей оси. Эта функция особенно удобна для обеденной зоны, где часто требуется легкость движений и адаптивность к разным положениям. Механизм автоматически возвращает стул в исходное положение, что сохраняет порядок и аккуратный вид в интерьере.
Стиль и универсальность. Серый цвет букле и элегантный дизайн делают стул Ниа идеальным выбором для современных и скандинавских интерьеров. Он отлично впишется в гостиную, столовую или рабочую зону, добавляя выразительный цветовой акцент и стиль.
Стул Ниа — это сочетание комфорта, функциональности и современного дизайна, что делает его прекрасным решением для создания уютной и стильной обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина590 мм
- Высота885 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Вес9.6 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки20.5 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики750
- Изделия стопируютсяНет