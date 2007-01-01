Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Ноа — превосходный выбор для современной обеденной зоны или гостиной. Каркас выполнен из прочного металла, обеспечивающий конструкции устойчивость и долговечность. Обивка из ткани рогожки приятна на ощупь и устойчива к износу, придает стулу современный внешний вид.
Стул оснащен удобной спинкой и мягкими подлокотниками, которые обеспечивают комфортное положение при сидении. Высота сиденья 47 см идеально подходит для стандартных обеденных столов. Устойчивые ножки делают изделие надежным выдерживая нагрузку до 120 кг. Модель Ноа гармонично впишется в любой интерьер, став его стильным акцентом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина580 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.15 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки14.8 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет