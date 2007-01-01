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Настоящее фото товара Стул обеденный Ноа серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Ноа серый
26 оценок
8 59022
10 990 ₽
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Стул обеденный Ноа серый

Артикул: CH-074-660
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Ноа — превосходный выбор для современной обеденной зоны или гостиной. Каркас выполнен из прочного металла, обеспечивающий конструкции устойчивость и долговечность. Обивка из ткани рогожки приятна на ощупь и устойчива к износу, придает стулу современный внешний вид.

Стул оснащен удобной спинкой и мягкими подлокотниками, которые обеспечивают комфортное положение при сидении. Высота сиденья 47 см идеально подходит для стандартных обеденных столов. Устойчивые ножки делают изделие надежным выдерживая нагрузку до 120 кг. Модель Ноа гармонично впишется в любой интерьер, став его стильным акцентом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.15 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки14.8 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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