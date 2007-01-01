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Настоящее фото товара Стул обеденный Аква Ткань Темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Аква Ткань Темно-коричневый
10 оценок
5 54032
8 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Аква Ткань Темно-коричневый - фото 1Стул обеденный Аква Ткань Темно-коричневый - фото 2Стул обеденный Аква Ткань Темно-коричневый - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Аква Ткань Темно-коричневый

Артикул: CH-052-409
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.7 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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