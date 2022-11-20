Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Глубина560 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый, черный
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Стул Фил
Стул Чип
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Венера, вельвет серый
Стул Ницца
Стул Ницца, красный
Стул Ницца барный
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Космос, серый ПУ
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Butaca
Стул Мила, фиолетовый
Стул Dublin, винный/ белый каркас
Стул Fantine-ls, розовый/ черный каркас
Стул Bari винный велюр/ черный каркас
Стул Chilli антрацит/ белый каркас
Стул Chilli Q Square, бирюзовый велюр/ черный каркас
Стул Chilli Q, бежевый велюр/ белый каркас
Стул обеденный Aqua Ткань Темно-зеленый