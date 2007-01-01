МИНПРОМТОРГ
от5 590₽6
5 890 ₽
Стул Топас, велюр РЕМИ 05, светло-бежевый, старинный орех
В наличии
от24 190₽
Стул барный Trapeze
Распродажа
от5 990₽23
7 690 ₽
Стул Аква, велюр Монако 01, металл 32*18 РАЛ 1036 муар
6 890₽
Стул мягкий, бежевый, экокожа, каркас металл, белый
Новинка
11 790₽
Стул Стэнни черный/велюр коричневый
6 690₽
Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, шампань
Распродажа
от10 290₽29
14 390 ₽
Полукресло Самбука, велюр Велютто 45, лак
МИНПРОМТОРГ
8 990₽
Стул Гави, спинка гобелен лесная флора серый фон, сиденье велюр Селеста 33 зеленый, ножки бук морилка красное дерево
4 590₽
Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-синий
В наличии 1 шт.
7 690₽
Оптовая цена
Стул Элис Кросс конус, серый
В наличии 11 шт.