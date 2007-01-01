Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Вэйв, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вэйв, хром
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Вэйв, хром - фото 1

Стул Вэйв, хром

Артикул: CH-069-562
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья350 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эта лаконичная модель прекрасно подойдет для обеденной зоны. Стул, изготовленный из металла, эффектно смотрится в современном интерьере. Удобная высокая спинка с горизонтальными прутьями и мягкое сиденье обеспечивают комфорт. Каркас стула выполнен из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота875 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

