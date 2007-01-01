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Стул обеденный Enid, светло-коричневый - фото 1Стул обеденный Enid, светло-коричневый - фото 2Стул обеденный Enid, светло-коричневый - фото 3

Стул обеденный Enid, светло-коричневый

Артикул: CH-074-604
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Enid, светло-коричневый — стиль и комфорт для вашего интерьера

Стул обеденный Enid в светло-коричневом цвете сочетает элегантность и удобство, создавая уютное место для отдыха и приёмов пищи. Этот кресло-стул с мягким сиденьем и подлокотниками обеспечивает высокий уровень комфорта и прекрасно подходит для использования в столовой, гостиной или рабочем кабинете.

Основные характеристики. Обивка из ткани рогожка добавляет текстурности и эстетики, придавая стулу современный и уютный вид. Мягкое сиденье и поддерживающая спинка позволяют комфортно сидеть продолжительное время, а подлокотники создают дополнительное удобство. Максимальная нагрузка стула составляет 150 кг, что подтверждает его надёжность и долговечность.

Практичность и функциональность. Enid оснащён поворотно-возвратным механизмом на 180°, который обеспечивает лёгкость движения и автоматическое возвращение стула в исходное положение. Это делает его не только удобным, но и практичным выбором для обеденной зоны.
Прекрасно сочетается с разными стилями интерьера, от современного до скандинавского.

Стул Enid — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, удобство и качество в каждой детали.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья505 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки19 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Стул обеденный Enid, светло-коричневый
14 790
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