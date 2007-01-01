Характеристики товара
Описание
Стул Royalis — сочетание комфорта и современного стиля.
Дизайн и комфорт. Обеденный стул Royalis в лаконичном дизайне с мягким сиденьем и спинкой в сером цвете. Простой дизайн модели прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку при использовании.
Материалы и конструкция. Обивка выполнена из прочной и устойчивой к износу рогожки, ножки изготовлены из металла окрашенные в серый цвет. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Прочность и надежность. Выдерживает нагрузку до 120 кг и весит всего 4,1 кг, что делает его легким, но одновременно прочным и долговечным для повседневного использования.
Место использования. Стул станет отличным дополнением для обеденной зоны, гостиной, офиса или кафе. Его современный дизайн легко впишется в любой интерьер, создавая комфортное и стильное пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина490 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет