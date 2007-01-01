Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози, букле, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул с подлокотниками Кози, букле, синий
11 оценок
10 290
Стул с подлокотниками Кози, букле, синий - фото 1Стул с подлокотниками Кози, букле, синий - фото 2Стул с подлокотниками Кози, букле, синий - фото 3Стул с подлокотниками Кози, букле, синий - фото 4Стул с подлокотниками Кози, букле, синий - фото 5

Стул с подлокотниками Кози, букле, синий

Артикул: CH-079-863
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул с подлокотниками Кози — это сочетание мягких форм и обволакивающего комфорта. Обивка из нежной ткани букле в тёмно-сером цвете добавляет интерьеру уюта и визуального тепла, а округлая форма спинки и подлокотников будто приглашает присесть и расслабиться. Чёрный металлический каркас подчёркивает графичность силуэта и придаёт модели современный акцент. Продуманная эргономика Глубина посадки 62 см в сочетании с высокой спинкой и подлокотниками создаёт комфортную поддержку для спины и рук. Стул идеально подойдёт для длительного сидения — будь то в домашнем кабинете, уютной кофейне или в зале ожидания. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь при этом лёгкой и элегантной внешне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалбукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки18.30 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности