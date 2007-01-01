Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый
12 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый - фото 1Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый - фото 2Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый - фото 3Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый - фото 4Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый - фото 5Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый - фото 6Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый - фото 7
NEW

Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый

Артикул: CH-081-538
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Tavu — стильная гармония дерева и ткани. Стул выполнен в скандинавском стиле с элементами современного минимализма. Лаконичные линии, натуральная древесина ножек и глубокий зелёный оттенок обивки создают образ мебели, которая одновременно выглядит уютно и элегантно. Обивка из прочного шенилла обладает рядом преимуществ: она мягкая на ощупь, износостойкая, устойчива к выгоранию и сохраняет первоначальный вид даже при активном использовании. Сиденье наполнено плотным поролоном, что обеспечивает комфортную посадку. Ножки выполнены из прочной дубовой древесины, известной своей долговечностью и натуральной эстетикой. Широкое сиденье и полукруглая спинка обеспечивают правильную поддержку и уют во время отдыха. Стул выдерживает нагрузку до 125 кг, что делает его надёжным решением для повседневного использования. Эта модель органично впишется как в домашний интерьер, так и в общественные пространства. Tavu станет отличным выбором для кухни, столовой, гостиной, а также для уютного кафе или ресторана, создавая атмосферу уюта и стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветзеленый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Вес упаковки16.70 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

35
Фотография товара Стул Eames DSR кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Eames DSR кремовый

82
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки

71
Фотография товара Мягкий стул Шарли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Шарли, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Мягкий стул Шарли

59
Настоящее фото товара Стул Давенда прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Давенда прозрачный лак

46
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, шенилл коричневый, спинка пыльно-розовый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, шенилл коричневый, спинка пыльно-розовый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, шенилл коричневый, спинка пыльно-розовый, ножки черные

72
Фотография товара Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет натуральное дерево) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет натуральное дерево), произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Стул Антверпен бежевая ткань, массив бука (цвет натуральное дерево)

81
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул Solo белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solo белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул Solo белый, золотой

11
В наличии 30 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, бордовый

14
New
Настоящее фото товара Стул Lima, экокожа black, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, экокожа black

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Венеция Кровать-диван прямой молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Венеция Кровать-диван прямой молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Венеция Кровать-диван прямой молочный

74
Фотография товара Стул Ува XL, синий/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, синий/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Ува XL, синий/ орех

35
Фотография товара Диван hares velvet, red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, red, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, red

32
New
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый

13
Настоящее фото товара Диван Луи, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790

Диван Луи

8
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр синий

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Диван Кин, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, коричневый

32
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39024
9 690 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), голубой

13
Фотография товара Диван Колони Угловой вельвет, сосна ash/grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Колони Угловой вельвет, сосна ash/grey, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Колони Угловой вельвет, сосна ash/grey

96
Фотография товара Трюмо Берген 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Трюмо Берген 2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Трюмо Берген 2

35

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный West коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный West коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49028
14 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный West коричневый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Ханна велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ханна велюр синий

26
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул Karl белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karl белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Karl белый, коричневый

7
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 89028
8 090 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /жёлтый

14
Фотография товара Стул Ansar, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ansar, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Ansar, пластик, черный

11
В наличии 135 шт.
Фотография товара Стул Brace, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brace, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Brace, велюр, серый

26
В наличии 97 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Noa бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Noa бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 29025
10 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Noa бежевый

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Cleo сине-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cleo сине-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Cleo сине-серый

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Стул с подлокотниками Кози, букле, молочный

26
В пути 12 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас серебро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас серебро, белый

7

Товар в корзине

Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый
Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, зеленый
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Венеция Кровать-диван прямой молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Венеция Кровать-диван прямой молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Венеция Кровать-диван прямой молочный

74
Фотография товара Стул Ува XL, синий/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, синий/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Ува XL, синий/ орех

35
Фотография товара Диван hares velvet, red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, red, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, red

32
New
Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
790

Табурет Вегас, каркас серебро, зеленый

13

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности