Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый
14 оценок
12 79040
21 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 1Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 2Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 3Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 4Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 5Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 6Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 7Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 8Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 9Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 10Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый - фото 11
Распродажа

Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый

Артикул: CH-081-450
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кроссбэк флаг
Фотография товара Стул Кроссбэк флаг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Dragon — это новинка, которая уже используется во многих современных дизайн-проектах. Его изысканная форма обеспечивает комфорт, а стильный дизайн дополняет любой интерьер.
Основные преимущества:
  • Лёгкий и прочный стул с эргономичной спинкой вровень со столом. Это позволяет задвигать стулья максимально под стол, минимизируя занимаемое пространство.
  • Обивка премиум-класса Микровелюр Bubble 6 изготовлена из износостойкого велюра с современной отделкой «букле». Она легко чистится, имеет специальную пропитку, предохраняющую от загрязнений и запахов, и не привлекает домашних животных.
  • Нейтральные цвета, которые подойдут к любому интерьеру.
  • Надёжная конструкция каркаса, при своей кажущейся воздушности, выдерживает вес до 150 кг.

Внимание! Возможно изготовление под заказ в других цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6 кг
  • Материалметалл, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, светло-бежевый деревянный

37
Фотография товара Стул Кишбер, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кишбер, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Кишбер, хром

33
Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Фотография товара Стул Kora gray / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Kora gray / black

32
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли белый / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09041
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / бежевый

46
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Seda 1 green / gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seda 1 green / gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Seda 1 green / gold / black

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Кэнди велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр серый

26
В наличии 1 шт.В пути 51 шт.
Фотография товара Кресло Кэнди велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр зелёный

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный

26
В наличии 13 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, фиолетовый

12

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стул Junie пластиковый красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Junie пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Junie пластиковый красный

12
В наличии 107 шт.
Фотография товара Диван Кентау Угловой вельвет красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кентау Угловой вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Кентау Угловой вельвет красный

91
Настоящее фото товара Гримерное зеркало с освещением, произведённого компанией ChiedoCover
от10 900

Гримерное зеркало с освещением

36
Фотография товара Кушетка Parint velvet, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint velvet, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint velvet, орех grey

47
Фотография товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый

26
Фотография товара Диван Italia трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Italia трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от105 490
Оптовая цена

Диван Italia трехместный

59
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

26
Фотография товара Диван Veene текстиль, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene текстиль, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Диван Veene текстиль, орех grey

93
Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Solar, салатовый, высота сиденья 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Solar, салатовый, высота сиденья 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99025
7 890 ₽

Полубарный стул Solar, салатовый, высота сиденья 65 см

72
Фотография товара Диван Riolo, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от114 990
Оптовая цена

Диван Riolo, терракот

57

Другие товары из раздела стулья для дома

Хит
Фотография товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, вельвет бежево-серый, ножки черные

59
Настоящее фото товара Стул Филл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, розовый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Ингольф Ж чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽Оптовая цена

Стул Ингольф Ж чёрный

7
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /персиковый

15
Фотография товара Стул Fabricius черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fabricius черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Стул Fabricius черный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Leon прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leon прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Leon прозрачный банкетный разборный

13
Фотография товара Стул вращающийся Флекс велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул вращающийся Флекс велюр капучино

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Gabana, кожзам BOOM stone, каркас металл

15
Фотография товара Стул Brace, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brace, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Brace, букле, белый

26
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый
Дизайнерский стул Dragon букле светло-серый
12 790
21 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стул Junie пластиковый красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Junie пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Junie пластиковый красный

12
В наличии 107 шт.
Фотография товара Диван Кентау Угловой вельвет красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кентау Угловой вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Кентау Угловой вельвет красный

91
Настоящее фото товара Гримерное зеркало с освещением, произведённого компанией ChiedoCover
от10 900

Гримерное зеркало с освещением

36
Фотография товара Кушетка Parint velvet, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint velvet, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint velvet, орех grey

47

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности