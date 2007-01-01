Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый
6 оценок
18 990
Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый - фото 1Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый - фото 2Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый - фото 3Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый - фото 4Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый - фото 5Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый - фото 6Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый - фото 7
Стул обеденный Tavu с деревянными ножками, серый

Артикул: CH-081-539
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Tavu — стильная гармония дерева и ткани. Стул выполнен в скандинавском стиле с элементами современного минимализма. Лаконичные линии, натуральная древесина ножек и глубокий серый оттенок обивки создают образ мебели, которая одновременно выглядит уютно и элегантно. Обивка из прочного шенилла обладает рядом преимуществ: она мягкая на ощупь, износостойкая, устойчива к выгоранию и сохраняет первоначальный вид даже при активном использовании. Сиденье наполнено плотным поролоном, что обеспечивает комфортную посадку. Ножки выполнены из прочной дубовой древесины, известной своей долговечностью и натуральной эстетикой. Широкое сиденье и полукруглая спинка обеспечивают правильную поддержку и уют во время отдыха. Стул выдерживает нагрузку до 125 кг, что делает его надёжным решением для повседневного использования. Эта модель органично впишется как в домашний интерьер, так и в общественные пространства. Tavu станет отличным выбором для кухни, столовой, гостиной, а также для уютного кафе или ресторана, создавая атмосферу уюта и стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Вес упаковки16.70 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

