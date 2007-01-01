Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Tavu — стильная гармония дерева и ткани. Стул выполнен в скандинавском стиле с элементами современного минимализма. Лаконичные линии, натуральная древесина ножек и глубокий серый оттенок обивки создают образ мебели, которая одновременно выглядит уютно и элегантно. Обивка из прочного шенилла обладает рядом преимуществ: она мягкая на ощупь, износостойкая, устойчива к выгоранию и сохраняет первоначальный вид даже при активном использовании. Сиденье наполнено плотным поролоном, что обеспечивает комфортную посадку. Ножки выполнены из прочной дубовой древесины, известной своей долговечностью и натуральной эстетикой. Широкое сиденье и полукруглая спинка обеспечивают правильную поддержку и уют во время отдыха. Стул выдерживает нагрузку до 125 кг, что делает его надёжным решением для повседневного использования. Эта модель органично впишется как в домашний интерьер, так и в общественные пространства. Tavu станет отличным выбором для кухни, столовой, гостиной, а также для уютного кафе или ресторана, создавая атмосферу уюта и стиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7.1 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасафанера, металл
- Цветсерый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки650 мм
- Вес упаковки16.70 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяНет