Барный стул Solar, велюр Bella 37 изумрудный, вертикальная строчка

13 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый, черный

Выполненные заказы

Стул барный Solar, Bella 37, вертикальная строчка, цвет ножек-чёрный
Стул барный Solar, Bella 37, вертикальная строчка, цвет ножек-чёрныйСтул барный Solar, Bella 37, вертикальная строчка, цвет ножек-чёрный
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