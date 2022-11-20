Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1110 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина510 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый, черный
Кресло Байрон, экокожа Bionica ecru, морилка белая
Кресло Ковентри, рогожка prestone 920 серый
Полукресло Dolche, велюр Teddy 22 бежевый, венге
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Кантри
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, корица
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул Кроссбэк, береза/ белый