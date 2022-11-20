Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина1360 мм
- Глубина580 мм
- Вес11.2 кг
- Страна изготовленияРоссия
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Банкетка Джоплин
Банкетка Парсонс
Банкетка Чанат
Подстолье Лофт №11
Подстолье Лофт №4
Подстолье Лофт слим №13
Кресло Кунгсхамн
Кресло Хольмен, белый
Кресло Хольмен, коричневый
Кресло Хольмен
Стол Лутон
Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный
Стул пластиковый One Shot с подлокотниками
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Столешница ЛДСП, 900x900x38
Столешница ЛДСП, 1200x800x38
Столешница ЛДСП, 1200x900x38
Столешница ЛДСП, 1400x900x38
Столешница ЛДСП, 1500x800x38